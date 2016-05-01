برترین تصاویر جهان در ۱۲ اردیبهشت ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات به آتش کشیدن عاج های قاچاق در کنیا، سکوی گردشگری شیشه ای در چین، مسابقات قهرمانی رباتیک در میسوری و مراسم عید پاک مسیحیان در گرجستان خواهید دید.

گله گورخرها در پارک ملی «ماسایی مارا» (National Geographic) سکوی شیشه ای محلی دیدنی برای گردشگران شهر پکن چین (Xinhua) چیدن برگ های چای سبز در یک برنامه دانش آموزی (Reuters) فیل های وحشی آفریقای جنوبی به سمت عکاس حرکت می کنند. (telegraph) مسابقات قهرمانی رباتیک در میسوری (AFP) مسیر های ارتباطی شمال سرینگر هند بعد از ۶ ماه زیر برف بودن دوباره باز شدند. (AP) مراسم عید پاک مسیحیان در گرجستان (Reuters) بستنی توت فرنگی سه بعدی در چین (REUTERS) آتش زدن عاج های فیل برای جلوگیری از قاچاق غیر قانونی در کنیا (AP) عکاسی کلوز آپ از کوسه سر چکشی (CATERS) بازدید از مجسمه های باستانی بودا در استان هنان چین (IC) فرانسه برنده مناقصه ساخت ۱۲ زیر دریایی برای استرالیا شد. (DCNS) یک وعده غذایی ساده برای لک لک سیاه مجارستان (EPA)