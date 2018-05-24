پرورش اسب در روستای صوفیان

اغلب ترکمن­ها به اسب و پرورش آن علاقه زیادی دارند و در طول تاریخ، آنها با اسب­هایشان شناخته شده اند. شاعران ترکمن نیز درباره اسب و خصایص آن اشعار زیادی سروده اند. اسب‌های ترکمن پرورش یافته در ترکمن‌صحرا یکی از اصیل‌ترین نژادهای اسب در سطح جهان می‌باشد. اندام متناسب، بدن کشیده و با ظرافت، اندام حرکتی ظریف در عین حال مستحکم، نیم رخ صاف یا برجسته، بخلوق کوتاه، سینه باریک و پشت و کمر کوتاه و مستقیم و گردن طویل از خصوصیات این نژاد است. امروزه خالص‌ترین اسب‌های ترکمن ایران را در منطقه راز و جرگلان از توابع استان خراسان شمالی می‌توان یافت که بیشترین جمعیت این اسب را دارا می‌باشد. شهرستان­های گنبدکاووس و روستای صوفیان در حومه شهر کلاله نیز از مراکز مهم پرورش اسب ترکمن در استان گلستان محسوب می­شوند. بسیاری از مردم استانهای اطراف گلستان برای گذراندن تعطیلات آخر هفته و دیدن اسبها و اسب سواری به روستای صوفیان سفر می کنند.