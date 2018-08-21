زنان سرپرست خانواده خلخال

زنان سرپرست خانواده ساکن در شهرها و روستاهای بخش های خورش رستم، شاهرود و خلخال، از اقوام ترک آذری، کرد کرمانج و تاتی هستند که در جنوب استان اردبیل زندگی می کنند.

بر اساس سرشماری سال ۹۵ حدود ۴۸ هزار زن بی‌همسر در استان اردبیل سرپرست خانواربوده و تامین هزینه گذران زندگی را بر عهده دارند که ۳۱ هزار و ۷۰۰ نفراز این زنان در مناطق شهری و ۱۶ هزار نفر نیز در مناطق روستایی زندگی می‌کنند.

تعداد یک هزار و ۵۰ خانوار زنان سرپرست خانواده در شهرستان خلخال تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند. ولی علیرغم دریافت مستمری، مشکلات معیشتی بسیاری دارند. برخی نیز با استفاده از وامهای اعطائی توسط این نهاد اشتغالزایی کرده و سطح درآمد خود را اندکی افزایش داده اند. که بدلیل گرانی و مشکلات اقتصادی درآمدشان کفاف خرج زندگی شان را نمی دهد. دامداری، کشاورزی، باغداری، قالیبافی و کارهای خدماتی ازعمده مشاغلی هستند که زنان در شهرستان خلخال به آنها اشتغال دارند. در این میان بسیاری از زنان ساکن در روستاهای این منطقه، پس از مهاجرت فرزندانشان به دلیل بیکاری و محرومیت، تنها زندگی میکنند. بعض از این زنان خانه هایشان در اثر بارش فراوان برف و باران و عدم رسیدگی به دلیل کهولت سنی تخریب شده و همچنان با وجود خطرات ریزش آوار، درون آنها زندگی میکنند.