اختتامیه جشنواره بین المللی سینما حقیقت

دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، شامگاه یکشنبه بیست و پنجم آذرماه، با حضور سید محمد مهدی طباطبائی نژاد، دبیر این دوره از جشنواره و حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی، سعید اوحدی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مدیرعامل خانه سینما، سلیم غفوری مدیر شبکه مستند، سید صادق موسوی مدیر عامل انجمن سینمای جوان، فخرالدین انوار، رخشان بنی اعتماد، جهانگیر کوثری، حبیب ایل بیگی، حسین ترابی، علیرضا رضاداد، منوچهر شاهسواری، مهوش شیخ اسلامی، جعفر صانعی مقدم، ارد عطارپور، مرتضی رزاق کریمی، منوچهر مشیری و دیگر مهمانان خارجی با معرفی برگزیدگان به کار خود خاتمه داد.