چهل ستون لاهیجان

چهل ستون یکی از روستاهای دهستان آهندان از توابع بخش مرکزی شهرستان لاهیجان می باشد که در فاصله ۸ کیلومتری این شهر به طرف جنوب قرار گرفته است. بقعه چهل ستون مدفن آقا سید ابراهیم از نوادگان امام موسی کاظم (ع) می‌باشد که بر اساس کتیبه موجود بر روی یکی از ستون‌های این بقعه شهادت (یا وفات) آقا سید ابراهیم به سال ۳۲۰ هجری قمری تعیین شده است که تقریباً ۱۲ سال پس از شهادت حضرت امام رضا (ع) می‌باشد. بر اساس شواهد تاریخی شاید بتوان زمان شهادت این بزرگوار را همزمان با کشتار سادات علوی دانست که منجر به پراکندگی سادات در جنگل‌های استان گیلان شد.