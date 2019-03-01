بازدید مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور از نقاط مرزی آستارا

سعید جلالی مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور در راس یک هیئت سیاسی، امنیتی از زیرساخت‌های مختلف مرزی و اقتصادی شهرستان مرزی بندر آستارا در شمال غربی استان گیلان بازدید کرد. وی در سفر به شهرستان آستارا از گمرک، پایانه مسافری و مرزی، پل مرزی آستارا در منطقه صفر مرزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، نوار مرزی و ریلی و همچنین پاسگاه مرزی بهارستان آستارا بازدید کرد و با وضعیت زیرساخت‌های اقتصادی مرزهای زمینی و ریلی آستارا و خط مرزی دو کشور همسایه در رودخانه مرزی آستاراچای و چگونگی تردد اتباع ایرانی و آذری آشنا شد.