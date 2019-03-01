مهدی حسین نژادی
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۸

مهدی حسین نژادی

بازدید مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور از نقاط مرزی آستارا

سعید جلالی مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور در راس یک هیئت سیاسی، امنیتی از زیرساخت‌های مختلف مرزی و  اقتصادی شهرستان مرزی بندر آستارا در شمال غربی استان گیلان بازدید کرد. وی در سفر به شهرستان آستارا از گمرک، پایانه مسافری و مرزی، پل مرزی آستارا در منطقه صفر مرزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، نوار مرزی و ریلی و همچنین پاسگاه مرزی بهارستان آستارا بازدید کرد و با وضعیت زیرساخت‌های اقتصادی مرزهای زمینی و ریلی آستارا و خط مرزی دو کشور همسایه در رودخانه مرزی آستاراچای و چگونگی تردد اتباع ایرانی و آذری آشنا شد.

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