حال ناخوش کاروانسرای تاریخی محمدآباد قم

کاروانسرای سنگی محمدآباد قم مربوط به دوره سلجوقی، در فاصله ۴۸ کیلومتری شمال شرقی قم و در نزدیکی روستای محمدآباد کاج در منطقه قمرود واقع شده و این قلعه در نقطه ثقل راه‌های تاریخی قم به ری و ساوه و در حال حاضر در جاده قم-گرمسار قرار دارد.

در ساخت این کاروانسرا از لاشه سنگ‌های کوه استفاده شده و این اثر با مساحت ۱۲۶۱۰ متر مربع یکی از بزرگ‌ترین و باشکوه‌ترین بناها و کاروانسراهای تاریخی ایران است که به شکل چهار ایوانی با حصارهای عظیم سنگی و هشت برج دیده بانی و مستحکم طراحی گردیده که ستون‌ها، برج‌ها و ایوان‌های بلند و استوار آن شکوه تخت جمشید را تداعی می‌کند.

این اثر در آبان ماه ۱۳۷۷ با شماره ثبت ۲۱۳۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده، اما متاسفانه این بنای تاریخی امروز محافظت نمی‌شود و در سال‌های اخیر شاهد تخریب و ویران شدن بخش‌های زیادی از این کاروانسرا که قدمت آن به سده پنجم و ششم هجری باز می‌گردد هستیم که به نظر می‌رسید ساماندهی و مرمت آن می‌تواند ظرفیت و پتانسیلی برای جذب گردشگران باشد.