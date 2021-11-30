۹ آذر ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۸

حسین دعایی نسب

شب های شلوغ میادین تره بار هشت بندی هرمزگان

این روزها با رسیدن به اوج فصل برداشت محصولات کشاورزی از مزارع هشت بندی استان هرمزگان به ویژه محصول خیار، میادین تره بار واقع در این منطقه شب‌های شلوغ و پرترافیکی را پشت سر می‌گذرانند.

علاوه بر کشاورزان هشت بندی، کشاورزان سایر مناطق هرمزگان و استان کرمان نظیر کشاورزان شهرستان‌های رودان، منوجان و کشاورزان بخش سندرک و بخش مرکزی شهرستان میناب محصولات خود را با عرضه در میادین تره بار هشت بندی به فروش می‌رسانند. بخش مهمی از محصولات صیفی خارج از فصل مورد نیاز کشور نظیر خیار سبز، هندوانه، پیاز، گوجه فرنگی، کدو، فلفل، لوبیا و… از میادین تره بار هشت بندی به شهرهای بزرگ کشور بارانداز می‌شود.

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    نظرات

    • ناشناس IR ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
      10 5
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      چ فایده که قیمت نداره محصول شون
    • کشاورز IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
      3 0
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      کیلو 700تومن این قدر حقیرانه نیست کسی دلش واس کشاورزان نسوخت ی مشت آدم آلاف کردن مسؤل ککشون نمیگزه اشتباه اون نیست اشتباه ماست گول حرفاشون تو دوری انتخابات میخوریم
    • محمدرضا‌شیخ‌ذاده IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
      2 0
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      استان‌ماهرمزگان‌جوری‌معرفی‌کردن‌که‌چون‌دریا‌داره‌کشاورزیش‌کمه‌یا‌نداره‌ولی بدلیل‌خارج‌فصل‌بودن‌محصولاتش‌‌ارزش‌برا‌کشاورز‌نداره‌سوددش‌دلال‌میبره‌من‌کشاورزم‌ومحصولم‌صادراتیه‌خودم‌هیچ‌نفعی‌ندارم‌ولی‌دلاله‌هرسال‌بدون‌هزینه‌وکارسخت‌و..چندبرابرسود‌پول‌پارو‌میکنه‌براهمینه‌که‌کشاورزی‌کارش‌براما‌پولش‌نه‌.
    • بنیامین ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
      1 0
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      من کشاورز هشتبندی هستم اصلا از قیمت خیار سبز راضی نیستیم با این گرونی ها خرج خودش بزور در میاد از اجاره زمین گرفته ، شخم زمین , نوار ابیاری ،کود مرغ ،کود شیمیایی ، سم و .... با این همه زحمت برداشت و چندین ساعت تو ترافیک برای فروش خواهشن مسولین کمی رسیدگی کنید
    • بنیامین ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
      2 0
      پاسخ
      من کشاورز هشتبندی هستم اصلا از قیمت خیار سبز راضی نیستیم با این گرونی ها خرج خودش بزور در میاد از اجاره زمین گرفته ، شخم زمین ، نوار ابیاری ،کود مرغ ،کود شیمیایی ، سم و .... با این همه زحمت برداشت و چندین ساعت تو ترافیک برای فروش خواهشن مسولین کمی رسیدگی کنید
    • IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۱
      3 0
      پاسخ
      استان هرمزگان میتونه صیفیجات کل ایران رو تامین کنه به شرط اینکه