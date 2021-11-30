شب های شلوغ میادین تره بار هشت بندی هرمزگان

این روزها با رسیدن به اوج فصل برداشت محصولات کشاورزی از مزارع هشت بندی استان هرمزگان به ویژه محصول خیار، میادین تره بار واقع در این منطقه شب‌های شلوغ و پرترافیکی را پشت سر می‌گذرانند.

علاوه بر کشاورزان هشت بندی، کشاورزان سایر مناطق هرمزگان و استان کرمان نظیر کشاورزان شهرستان‌های رودان، منوجان و کشاورزان بخش سندرک و بخش مرکزی شهرستان میناب محصولات خود را با عرضه در میادین تره بار هشت بندی به فروش می‌رسانند. بخش مهمی از محصولات صیفی خارج از فصل مورد نیاز کشور نظیر خیار سبز، هندوانه، پیاز، گوجه فرنگی، کدو، فلفل، لوبیا و… از میادین تره بار هشت بندی به شهرهای بزرگ کشور بارانداز می‌شود.