۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۸:۲۸

امین برنجکار

رهاسازی حق‌آبه تالاب‌های «طشک، بختگان و کمجان»

مرحله اول حقآبه تالاب بختگان به میزان ٣٠ میلیون متر مکعب، پس از رها شدن از سد درودزن، بعد از گذشتن از رود کُر، از مسیر بند جهان آباد، از دوشاخ یداله و رمضان، شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ وارد تالاب بختگان شد. به همین مناسبت، مراسم رهاسازی آب به تالاب‌های بختگان، طشک و کمجان با حضور مدیران استانی و شهرستانی در روستای بیشه دوشاخ برگزار شد. تالاب بختگان، طشک و کمجان دومین تالاب بزرگ کشور ازمهمترین تالاب‌های کشور محسوب می‌شوند که بین چند شهرستان خرامه، استهبان، نیریز و بخشی از ارسنجان واقع و در کنوانسیون رامسر نیز ثبت شده اند.

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    نظرات

    • یوسف IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
      3 0
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      تالابها را بابستن سدهای بدون حساب خشک کردیم وحالا برای رهاسازی مقداری اب جشن وشادی برپا میکنیم !!
    • بهروز IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
      1 0
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      کاش روز مرگ تالاب که کلنگ زدند عزاداری میکردند یادمه روز کلنگ زنی