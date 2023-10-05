کاروانسرای «افضل» شوشتر

کاروانسرای افضل یا سرای افضل مجموعه‌ای مربوط به دوره قاجار است و در شوشتر، خیابان طالقانی، کوچه سنگ‌فرش واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۹۴۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این کاروانسرا نامزد ثبت جهانی در کنار چند کاروانسرای دیگر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو در سال ۱۴۰۱ است. این بنا توسط خاندان افضل در کنار محله قدیمی دُلدُل ساخته شده‌است. خاندان افضل که از خانواده‌های معروف و قدیمی شوشتر هستند اغلب به شغل تجارت مشغول بوده‌اند. در حال حاضر این کاروانسرا محل دائمی نمایشگاه صنایع دستی است و در غرفه‌های مختلف آن کارگاه‌های صنایع دستی برپا می‌شود. کاروانسرای افضل بزرگترین مرکز تولید صنایع دستی استان خوزستان به شمار می‌رود و صنعتگرانی در رشته‌های مختلف هنری در آن فعالیت دارند.