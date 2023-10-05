فروغ طاهر خانی
۱۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۲

فروغ طاهرخانی

شهر هانگژو چین

هانگژو یکی از پایتخت‌های قدیم چین بین سال‌های ۹۰۷ الی ۹۷۸ برای ۷۱ سال در ۵ سلسله و ۱۰ پادشاهی و مرتبه دوم برای ۱۴۹ سال از ۱۱۲۷ الی ۱۲۷۶ در سلسله سونگ بوده است و این شهر تاریخی به دلیل مرکز تولید ابریشم چین از قدیم جزو شهرهای مهم جاده ابریشم بوده است. مارکو پولو از این شهر به عنوان زیباترین شهر چین و بهشت روی زمین نام برده است. هانگژو یک از یکصد شهر برتر دنیا بر اساس فهرست جهانی مراکز مالی می‌باشد و جمعیت این شهر بیش از ده میلیون نفر است.بازی‌های آسیایی سال ۲۰۲۳ در این شهر برگزار در حال برگزاری است.

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