نخستین جشنواره ملی مد و لباس

نخستین جشنواره ملی و نمایشگاه مد و لباس ایرانی اسلامی تبریز با محوریت طراحی مدرن با الهام از آثار فاخر دوره قاجار طی روزهای ۱۸ تا ۲۱ مهر ماه در تبریز برگزار می‌شود.

این جشنواره در رشته‌های رقابتی «طراحی لباس اجتماع ایرانی اسلامی (بانوان _آقایان)، طراحی پارچه، طراحی کیف و کفش، طراحی اکسسوری و تزئینات لباس، طراحی دیجیتالی لباس، طراحی طلا و جواهرات، بخش پژوهشی» برگزار می‌شود. همچنین برگزاری مسابقه آزاد مهارتی با همکاری سازمان آموزشی فنی حرفه‌ای آذربایجان‌شرقی و برگزاری همایش گل آرایی از دیگر بخش‌های جشنواره خواهد بود.