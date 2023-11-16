۲۵ آبان ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۸

مهرداد صفرپور دهکردی

سفر رییس جمهور به استان چهارمحال و بختیاری

نهمین سفر استانی رئیس جمهور در دور دوم سفرهای استانی به چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

ابراهیم رئیسی صبح امروز پنجشنبه برای برگزاری نهمین سفر استانی دولت مردمی در سال جاری، با استقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد، استاندار و جمعی از مسئولین استانی وارد شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری شد.

رئیس جمهور را در این سفر وزرای کشور، جهاد کشاورزی، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، بهداشت، صمت، فرهنگ و ارشاد اسلامی معاون اجرایی و رئیس دفتر رئیس جمهور همراهی می‌کنند.

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