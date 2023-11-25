تشییع پیکر شهید ابراهیمی در بیرجند

شهید امیرحسین ابراهیمی که در اوایل شهریور ماه امسال در راستای طرح مبارزه با خودروهای شوتی حامل فرآورده‌های نفتی غیر مجاز در پلیس راه شهرستان سربیشه هنگام کنترل خودروهای عبوری یک سواری پژو حامل سوخت قاچاق با تغییر مسیر عامدانه متأسفانه به شهید ابراهیمی برخورد کرده و ایشان به شدت مصدوم شده و به بیمارستان منتقل می‌شود.

شهید امیرحسین ابراهیمی با وجود تلاش‌های کادر درمان پس از نزدیک به ۳ ماه بستری در بیمارستان به حالت کما در ۱ آذر ماه به فیض شهادت نائل آمد.

مراسم تشییع و تدفین این شهد والا مقام امروز با حضور بی شمار مردم، مسئولین فرماندهان نظامی و انتظامی در مزار شهدای بیرجند انجام شد و پیکر مطهر این شهید در کنار همرزمان شهیدش آرام گرفت.