از دیدنی ترین و جالب‌ترین سواحل دریای خزر در طبیعت شمال ایران اسکله بندرگز می‌باشد که یکی از مناطق بزرگ پرورش ماهی ایران است.

سواحل و کرانه‌های دریای خزر در پیوند با جلگه سرسبز و کوه‌های بلند البرز از دیدنی‌ترین و جالب‌ترین طبیعت شمال ایران می‌باشد که بندرگز یکی از این شهرهای توریستی و زیباست. پس از بهره‌برداری از فاز اول علاج بخشی و احیای خلیج گرگان آب به سمت ساحل بندرگز پیشروی کرده و سبب رونق مجدد گردشگری دریایی در استان گلستان و اسکله‌های بندرترکمن و بندرگز شده است. اسکله قدیم بندرگز در جوار ساحل بندرگز از قدیمی ترین اسکله‌های استان گلستان در جنوب شرقی دریای خزر می‌باشد که مورد توجه گردشگران قرار می‌گیرد، این اسکله قدیمی مکان مناسبی برای پیاده روی و عکاسی می‌باشد.