ساحل تاریخی «ریشهر»

ساحل «ریشهر» در جنوب بوشهر واقع شده است و علاوه بر طبیعت خاص از لحاظ تاریخی نیز دارای قدمت است.

ساحل «ریشهر» که در جنوب شهر بوشهر قرار دارد تاریخی بسیار کهن دارد و اشیا کشف شده در منطقه حاکی از آن است که قدمت زندگی و تمدن در «ریشهر» به هزاره اول تا سوم پیش از میلاد بازمی گردد. در بین سال‌های ۱۲۵۱ تا ۱۲۵۶ شمسی توسط باستان شناسان فرانسوی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت نتیجه این کاوش‌ها در سال ۱۲۹۳ هجری شمسی منتشر شد.

منطقه «ریشهر» در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۱۰ با شماره ثبت ۱۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.