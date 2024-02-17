رژیم صهیونیستی بر مبنای ایده تشکیل دولت یهود که یک بُعد اساسی آن پاکسازی نژادی سایر اقوام است، در مقاطع مختلف دست به کشتار مردم فلسطین زده است. پاکسازی نژادی که در یک مقطع به وسیله کشتارهای هدفمند دنبال می‌شد، اکنون در قالب نسل‌کشی بی‌سابقه و حذف دسته‌جمعی خانواده‌های فلسطینی دنبال می‌شود. در جنگ اخیر غزه سیاست‌های اعمالی و اعلانی رژیم به صورت مستقیم بر نسل‌کشی فلسطینیان دلالت دارد. بمباران و محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی از مهرماه ۱۴۰۲ تاکنون جنایت بزرگی را رقم زده است. طبق اعلام سازمان ملل به طور متوسط هر ۱۰ دقیقه یک کودک در طول جنگ کشته و دو کودک مجروح شده‌اند.گروه بین‌الملل خبرگزاری مهر در پرونده‌ای با عنوان «نسل‌کشی؛ بررسی حقوقی جنایت‌های اسراییل در غزه» ابعاد مختلف نسل‌کشی صهیونیست‌ها را بررسی کرده است.