چندین سال است که رهبر معظم انقلاب به مناسبت‌های مختلف دیدارهایی را با گروه‌های مختلف مردم برگزار می‌کنند؛ دیدارهایی که همواره مشتاقان زیادی داشته است. گاهی دیدار، روزی‌شان شده و گاهی از قاب تلویزیون تماشا کرده‌اند. اما همیشه روایت لحظات این دیدار و حاشیه‌نگاری از آنچه در ساعات انتظار و بین صفوف میهمانان حسینیه امام خمینی (ره) می‌گذرد، حرف‌هایی شنیدنی و خواندنی بوده است.

مجله مهر در پرونده «دیدار امین» مجموعه گزارش‌ها، روایت‌ها و حاشیه‌نگاری‌هایی که خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای از دیدار با مقام معظم رهبری به تقریر درآورده‌اند، گرد هم می‌آورد تا برای تشنگان این دیدارها، یک سرچشمه و برای طالبان تماشای لحظه‌های ناپیدا، یک تصویر شفاف باشد. تصویری از آن لحظه که دست را برای سلام بالا می‌برد…