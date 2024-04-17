دیدار امین
چندین سال است که رهبر معظم انقلاب به مناسبتهای مختلف دیدارهایی را با گروههای مختلف مردم برگزار میکنند؛ دیدارهایی که همواره مشتاقان زیادی داشته است. گاهی دیدار، روزیشان شده و گاهی از قاب تلویزیون تماشا کردهاند. اما همیشه روایت لحظات این دیدار و حاشیهنگاری از آنچه در ساعات انتظار و بین صفوف میهمانان حسینیه امام خمینی (ره) میگذرد، حرفهایی شنیدنی و خواندنی بوده است.
مجله مهر در پرونده «دیدار امین» مجموعه گزارشها، روایتها و حاشیهنگاریهایی که خبرنگاران و فعالان رسانهای از دیدار با مقام معظم رهبری به تقریر درآوردهاند، گرد هم میآورد تا برای تشنگان این دیدارها، یک سرچشمه و برای طالبان تماشای لحظههای ناپیدا، یک تصویر شفاف باشد. تصویری از آن لحظه که دست را برای سلام بالا میبرد…