۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

کدام استان ها شنبه تعطیل هستند

کدام استان ها شنبه تعطیل هستند

تداوم گرمای هوا و لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی موجب تعطیل شدن برخی از استان ها در روز شنبه شد.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در پی افزایش گرمای هوا و در راستای پایداری شبکه توزیع برق طبق اعلام برخی از استانداری‌ها روز شنبه تعطیل شدند.

روند تعطیلی استان‌ها ادامه یافته و تعدادی دیگر از استان‌ها در این روز تعطیل شدند که در ادامه ملاحظه می‌کنید.

