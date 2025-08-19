کدام استان ها شنبه تعطیل هستند

خبرگزاری مهر - گروه استانها: در پی افزایش گرمای هوا و در راستای پایداری شبکه توزیع برق طبق اعلام برخی از استانداریها روز شنبه تعطیل شدند.
روند تعطیلی استانها ادامه یافته و تعدادی دیگر از استانها در این روز تعطیل شدند که در ادامه ملاحظه میکنید.
تداوم گرمای هوا و لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی موجب تعطیل شدن برخی از استان ها در روز شنبه شد.
