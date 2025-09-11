خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پاسیاد پسر خاک»، از جمله کتاب‌هایی است که تلاش دارد تصویری روشن از مردی ارائه دهد که فصل‌الخطاب سخن مؤمنانه‌اش، «انسان بود و انسانیت؛ معرفت بود و آگاهی، صلح بود و مهربانی».

محمد قبادی که اهالی تاریخ انقلاب، او را با آثار متعددی می‌شناسند و از نویسندگان خوش‌ذوق این حوزه است، در «پاسیاد پسر خاک» داستان زندگی مرحوم سیدعلی‌اکبر ابوترابی فرد را به رشته تحریر درآوده است. مرحوم ابوترابی فرد که بعدها به «سید آزادگان» شهره شد، ۱۰ سال از عمر شریفش را در اردوگاه‌های عراق سپری کرد، اما چه باک از عمر رفته برای مردی که در زندان‌های تاریک و سرد عراق، خود شمع امیدی بود برای دل صدها اسیری که آرزوهایشان را برای وطن، پشت دیوارهای بلند، گذاشته بودند. خواندن زندگی مرحوم ابوترابی فرد در «پاسیاد پسر خاک» و دیگر آثاری که با همین محوریت نوشته شده‌اند، پیام بزرگی برای همه ما دارد؛ آن هم در شرایطی که حفظ وطن برای همه مردم با اعتقادات و باورهای مختلف، فصل مشترکی است.

قبادی در یادداشت‌هایش درباره زنده‌یاد ابوترابی می‌نویسد: زبانش در بیان معارف دین آرام و متین و کلامش نقد و روان است. او برای انسان حقوقی قائل است که امروز درّ کمیاب است. بیان اهمیت این حق و حقوق از زبان او خود حکایتی است: «اهمیت حق انسان از آن نمازهایی که می‌خوانیم بیشتر است. مسئله حفظ حرمت انسان‌ها از سخت‌ترین وظایف و اموری است که برعهده انسان است؛ حال این انسان هرکه می‌خواهد باشد، حقی دارد که باید ادا شود. اگر او کوتاهی کرد در ادای حق من یا دیگری، نباید وظیفه‌ام را در رابطه با او زیر پا بگذارم؛ اگر گذاشتم به تعهدات اخلاقی و به تعهدات بندگی خودم در پیشگاه حق بی‌توجهی کرده‌ام، پشت کرده‌ام…».

تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «پاسیاد پسر خاک»

در بیستمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت، همراه با رویداد ملّی «آزادگان ایران» و گرامیداشت یاد و راه آزادگان سرافراز و به‌ویژه بزرگداشت سیّد آزادگان، شهید سیّدعلی‌اکبر ابوترابی‌فرد، تقریظ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر کتاب «پاسیاد پسر خاک»، امشب (جمعه، ۷ شهریور ۱۴۰۴) در قزوین پایتخت آزادگان ایران منتشر شد.

متن تقریظ رهبر انقلاب اسلامی بر این کتاب به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

زندگی این مجاهد فی سبیل الله در شمار پرحادثه‌ترین و درس‌آموزترین زندگی‌ها و حقّا کم نظیر است.

اوّل بار او را در سالهای اوّل دهه‌ی پنجاه در منزل خودمان در مشهد زیارت کردم. شهید اندرزگو او را آورده بود و به او ابراز اعتماد کرد. پرسیدم شما با آقای آقاسیدعباس قزوینی که از آشنایان ما در قم بود نسبتی دارید؟ گفت پسر اویم. پس از آن یکبار در همان سال‌ها او را در جلو زندان اوین دیدم و یکبار در جمع نیروهای اعزامی قزوین در ستاد جنگ‌های نامنظم. و پس از بازگشت از اسارت چند سال با ایشان همکاری نزدیک داشتیم. ولی این حجم و کیفیت مجاهدت عالی را هیچکس نمی‌توانست از ظاهر فروتن و کتومِ او حدس بزند.

رحمت و رضوان الهی بر او. نمی‌توانم تردید کنم در اینکه او در شمار شهیدان عالی مقام است. این کتاب بسیار خوب و هنرمندانه تنظیم شده است. دست نویسنده درد نکند.

بهمن ۸۸



کتاب «پاسیاد پسر خاک» روایت زندگی و مجاهدت‌های حجت‌الاسلام سیّدعلی‌اکبر ابوترابی‌فرد است که توسط آقای محمّد قبادی در ۳۲۶ صفحه به نگارش درآمده و توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

در این پرونده با همرزمان و نزدیکان شهید ابوترابی گفتگوهایی انجام گرفته و همچنین پای صحبت‌های صاحب نظران و منتقدان کتاب «پاسیاد پسر خاک» نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.