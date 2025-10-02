  1. استانها
وزیر راه در بوشهر: توسعه اقتصاد دریامحور در دستور کار است

بوشهر- وزیر راه و شهرسازی برای بررسی پروژه های در دست اجرا در بوشهر، روز پنجشنبه به این استان سفر کرد.

خبرگزاری مهر - گروه استلن ها: وزیر راه و شهرسازی در نخستین برنامه خود در استان بوشهر از پروژه راه‌آهن شیراز بوشهر بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار می‌گیرد.

آغاز عملیات اجرایی برق رسانی به جزیره نگین، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، بازدید از پروژه نهضت ملی مسکن در مرکز استان و بازدید از پروژه بیمارستان جایگزین فاطمه زهرا بوشهر از برنامه‌های وزیر راه در استان بوشهر است.

نشست با مجمع نمایندگان استان، دیدار با جمعی از بانوان منتخب و نخبه استان و شرکت در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر از دیگر برنامه های وزیر راه و شهرسازی در سفر یک روزه به بوشهر است.

