سقوط اتوبوس به دره در فیروزکوه؛ ۴ نفر جان باختن

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: ساعت ۰۷:۴۵ صبح جمعه اتوبوسی در جاده دماوند به فیروزکوه، در محدوده سیب‌لند دچار واژگونی شده و به دره سقوط کرد.

بر اساس اطلاعات اولیه تاکنون ۱۰ نفر دچار مصدومیت شده و ۴ نفر نیز جان خود را از دست داده اند.