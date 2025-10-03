سقوط اتوبوس به دره در فیروزکوه؛ ۴ نفر جان باختن

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: ساعت ۰۷:۴۵ صبح جمعه اتوبوسی در جاده دماوند به فیروزکوه، در محدوده سیبلند دچار واژگونی شده و به دره سقوط کرد.
بر اساس اطلاعات اولیه تاکنون ۱۰ نفر دچار مصدومیت شده و ۴ نفر نیز جان خود را از دست داده اند.
صبح جمعه یک دستگاه اتوبوس در جاده دماوند به فیروزکوه در محدوده سیبلند دچار واژگونی شده و به دره سقوط کرد.
