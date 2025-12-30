۹ دی نماد وحدت ایرانیان در مقابل دشمنان؛ همه با هم برای ایران

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: روز نهم دی‌ماه به عنوان روز «بصیرت» و «میثاق امت با ولایت» شناخته می‌شود. این روز یادآور حضور گسترده و پرشور مردم در سال ۱۳۸۸ است که با اتحاد و همبستگی خود، از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه دفاع کردند. حماسه ۹ دی نشان داد که ملت ایران در بزنگاه‌های حساس، توانایی تشخیص مسیر درست را دارد و در برابر فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان، با بصیرت و آگاهی ایستادگی می‌کند. بزرگداشت این روز هر سال با برگزاری مراسم، سخنرانی‌ها و تجمعات مردمی در سراسر کشور همراه است و فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های انقلاب و تجدید عهد با ولایت محسوب می‌شود. اخبار مربوط را در زیر بخوانید.