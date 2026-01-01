دومین روز سفر رئیس جمهور به شهرکرد؛ اصلاح مدیران نخستین گام حل مشکلات

خبرگزاری مهر، گروه استانها- دومین روز سفر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور با دیدار با فعالان سیاسی و اجتماعی همراه بود.
رئیس جمهور عصر چهارشنبه در میان استقبال مسئولان استانی وارد مرکز استان چهارمحال و بختیاری شد.
ادای احترام به مقام شامخ شهدای استان و تجدید میثاق با آرمانهای آنان از نخستین برنامههای رئیسجمهور در بدو ورود به این استان بود.
نشست با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، دیدار با فرهیختگان و فعالان فرهنگی، برگزاری جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم از برنامههای پیشبینیشده دکتر پزشکیان در این سفر برای روز اول بود.
رئیسجمهور امروز پنجشنبه با فعالان سیاسی و اجتماعی استان دیدار کرد و اصلاح مدیران را نخستین گام برای حل مشکلات کشور عنوان کرد.
دکتر پزشکیان پس از آن، در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان به بررسی مسائل اولویتدار چهارمحال و بختیاری و اتخاذ تصمیمات اجرایی در حوزههای اقتصادی، عمرانی و اجتماعی پرداخت.
