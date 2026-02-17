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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

پایان مذاکرات فنی در ژنو؛ عراقچی: در ابعاد فنی بحث‌های سازنده‌تری شد

پایان مذاکرات فنی در ژنو؛ عراقچی: در ابعاد فنی بحث‌های سازنده‌تری شد

دور دوم مذاکرات غیرمستقیم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در ژنو و با میانجی‌گری عمان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دور دوم مذاکرات غیرمستقیم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امروز در ژنو و با میانجی‌گری عمان برگزار شد؛ گفت‌وگوهایی که همچنان با تمرکز صرف بر پرونده هسته‌ای و در فضایی محتاطانه دنبال می‌شود.

تهران با رویکردی نتیجه‌محور و با هدف صیانت از حقوق هسته‌ای و پیگیری رفع تحریم‌ها در این دور از مذاکرات حضور یافت. مقامات ایرانی پیش‌تر تأکید کرده بودند دستورکار مذاکرات محدود به موضوع هسته‌ای است و طرح هرگونه موضوع فرابرجامی در این چارچوب جایی ندارد.

همزمان با برگزاری این گفت‌وگوها، وزیر امور خارجه برای شرکت در نشست کنفرانس خلع سلاح در ژنو حضور دارد.

این دور از مذاکرات در شرایطی انجام شد که تهران بر جدیت و آمادگی خود برای دستیابی به توافقی متوازن تأکید دارد و در عین حال، ثبات مواضع و رفتار حرفه‌ای طرف آمریکایی را شرط پیشرفت گفت‌وگوها می‌داند.

کد مطلب 6751189
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • احسان IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      5 1
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      ایران تنها کشوری هست که بصورت غیر مستقیم مذاکره میکنه یا این موضوع در تاریخ سابقه دار است
    • فرمان چم چرودی متخصص دزدگیر و برق خودرو۰۹۱۸۹۳۰۸۰۷۳ IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      15 0
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      ان شاءالله عاقبت بخیر بشیم
    • سینا IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      4 11
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      جهان‌می‌داند‌که‌ایران‌دنبال‌تسلیحات‌‌ هسته‌ای‌نیست،چون‌اگر‌میخواستن‌به‌این‌هدف‌برسند،حدود۱۵سال‌قبل‌میتوانسند‌ برسند،والان‌هم‌توسعه‌می‌دادند،اما‌ دکترین‌هسته‌ای‌ایران‌فقط‌با‌اهداف‌استفاده‌صلح‌آمیز‌آن‌درجهت‌اقتصاد‌وپزشکی‌و فناوریهای‌کشف‌نشده‌که‌رفاه‌بشریت‌را‌رقم‌می‌زند‌،این‌فناوری‌اهمیت‌دارد،تسلیحات‌ هسته‌ای‌،دشمن‌بشریت‌هست،وسازمان‌ ملل‌باید‌تلاش‌کند‌این‌تسلیحات‌درجهان‌ خنثی‌شود،تا‌نسلهای‌آینده،درک‌خطر‌آن‌را داشته‌باشند،
    • حامد IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      13 12
      پاسخ
      ناوهای آمریکا در تیر رس است چرا با زدن این ناوها حماسه ای دیگر خلق نکنیم مگر میشود با قاتل سردار دلها و ده ها سردار دیگر مذاکره کرد
      • بی نام IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
        8 3
        دقیقا با شما موافقم، مذاکره با آمریکای خونخوار حرام است
    • گودرز اقایی IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      7 3
      پاسخ
      انشالله مذاکرات با خوبی هر چه تمام‌تر به پایان خواهد رسید
    • جهانی فکر کنیم IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      3 2
      پاسخ
      قوی شو درنظام طبیعت ضعیف پایمال است ایران قوی درمقابل استکبارجهانی پیروز هست
    • مصطفی IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      3 2
      پاسخ
      اعتماد نکنید اول آنها تأییدات وتصمیات را امضا و به دنیا اعلام کنند که تحریم‌ها برداشته شد بعد. پای توافق را تایید و امضا کنیم. به واژه هایی که دو پهلو یند توجه کنید که بعد منظورشان عوض نشود ..اگر راه انسانی درپیش گرفتند در مسائل اقتصادی همکاری خواهد شد ..اگر از جانب زورگویی و بی احترامی برخورد کردند میز مذاکره را تهدید به ترک کنید
    • محمد علی همایی راد IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      0 0
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      باید اسراییل بزنیم چون اسراییل ما را در مذاکره قبلی زده ما باید زهر چشم بگیریم تا رها شویم یا خسارت این حمله بی مورد را بدهند