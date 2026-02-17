به گزارش خبرنگار مهر، دور دوم مذاکرات غیرمستقیم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امروز در ژنو و با میانجی‌گری عمان برگزار شد؛ گفت‌وگوهایی که همچنان با تمرکز صرف بر پرونده هسته‌ای و در فضایی محتاطانه دنبال می‌شود.

تهران با رویکردی نتیجه‌محور و با هدف صیانت از حقوق هسته‌ای و پیگیری رفع تحریم‌ها در این دور از مذاکرات حضور یافت. مقامات ایرانی پیش‌تر تأکید کرده بودند دستورکار مذاکرات محدود به موضوع هسته‌ای است و طرح هرگونه موضوع فرابرجامی در این چارچوب جایی ندارد.

همزمان با برگزاری این گفت‌وگوها، وزیر امور خارجه برای شرکت در نشست کنفرانس خلع سلاح در ژنو حضور دارد.

این دور از مذاکرات در شرایطی انجام شد که تهران بر جدیت و آمادگی خود برای دستیابی به توافقی متوازن تأکید دارد و در عین حال، ثبات مواضع و رفتار حرفه‌ای طرف آمریکایی را شرط پیشرفت گفت‌وگوها می‌داند.