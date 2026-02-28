به گزارش خبرنگاران مهر، این حملات که از صبح شنبه آغاز شد، نقاط متعددی در کشورمان را هدف قرار داده است، منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار در غرب استان تهران (شهریار)، ماهدشت کرج، شهرهای کرمانشاه، اندیمشک و دزفول در خوزستان، منطقه‌ای در ایلام و مناطقی در چابهار خبر می‌دهند.

بر اساس گزارش‌های اولیه و تماس‌های مکرر خبرنگاران با مسئولان محلی، جزئیات زیر از استان‌های مختلف مخابره شده است:

وقوع چند انفجار در غرب استان تهران (شهریار) و ماهدشت کرج تأیید شده است.

در اصفهان بر اساس گزارش‌های تأیید نشده، حملاتی از سوی دشمن انجام شده است، خبرنگار مهر تلاش‌های مکرری برای دریافت تأییدیه از معاون امنیتی و انتظامی و فرماندار منطقه انجام داده، اما تا لحظه مخابره این خبر پاسخی دریافت نکرده است.

در استانهای لرستان و خوزستان، منابع محلی از هدف قرار گرفتن چند نقطه در لرستان خبر می‌دهند، همچنین استان خوزستان دست‌کم دو نقطه هدف داشته است، شهرستان‌های اندیمشک و دزفول.

در چابهار، استان سیستان و بلوچستان، شنیده شدن صدای انفجار گزارش شده است.

از استان بوشهر نیز خبر می رسد، که صدای دو انفجار شنیده شده است.