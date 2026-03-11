مراسم تشییع فرماندهان شهید و جمعی از شهدای جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع شهدای جنگ تحمیلی رمضان علی الخصوص سرداران شهید نیروهای مسلح امروز چهارشنبه (۲۰ اسفند ۱۴۰۴) در تهران از میدان انقلاب اسلامی به سمت معراج شهدا با حضور اقشار مختلف مردم روزه‌دار و قدرشناس کشورمان برگزار شد.



بر اساس این گزارش، پیکرهای مطهر امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، امیر دریاسالار شهید علی شمخانی مشاور فرمانده معظم کل قوا و دبیر شورای دفاع، سرلشکر بسیجی شهید محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا، امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سردار سپهبد شهید محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میان شهدای تشییع شده حضور دارد که با بدرقه گرم امت اسلامی به معراج شهدا بدرقه شدند.