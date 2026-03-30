حمله به نیروهای آمریکایی در امارات؛ پناهگاه خلبانان دشمن هدف قرار گرفت

گروه سیاسی خبرگزاری مهر: در شرایطی که دشمن آمریکایی- صهیونیستی تصور می‌کرد که فقط با چند روز جنگ می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را تسلیم کند، نه تنها دشمن به این هدف خام خود نرسید، بلکه امروز و در سی و یکمین روز جنگ، ۵ پهپاد هرمس توسط بسیجیان نیروی زمینی سپاه و بومیان هرمزگانی در سواحل جنوب کشور منهدم شدند. بر این اساس، تعداد پهپادهای منهدم شده دشمن آمریکایی -صهیونیستی به ۱۴۳ فروند رسید.

از سوی دیگر، شمار «موج‌های» حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عدد ۸۷ رسیده است و این نشان می‌دهد که برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه پنتاگون مبنی بر کاهش تدریجی توان تهاجمی ایران پس از یک ماه درگیری، نه تنها حجم حملات کاهش نیافته، بلکه حملات به مراتب هدفمندتر، هماهنگ‌تر و سنگین‌تر از روزهای نخست جنگ شده است.

علاوه بر این، تنگه هرمز تحت کنترل عملیاتی ایران باقی مانده و تردد کشتی‌های غربی به صفر رسیده است.

همچنین اکثر پایگاه نظامی آمریکا در منطقه پس از حملات اخیر از مدار عملیاتی خارج شده‌اند و قیمت نفت همچنان بالای ۱۰۰ دلار باقی مانده و اقتصاد غرب را با تهدید جدی مواجه ساخته است.

در این شرایط، حتی هواداران سرسخت جنگ در کنگره نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که گزینه نظامی شکست خورده و تنها راه باقی‌مانده، پذیرش شروط ایران برای پایان جنگ است.