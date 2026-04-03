برگزاری مراسم تشییع شهید موسوی درقم؛فرمانده دلاور در جوار حاج رمضان

خبرگزاری مهر، گروه استانها: مراسم تشییع پیکر مطهر شهید امیر سپهبد عبدالرحیم موسوی رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح کشور پس از اقامه نماز جمعه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم از مصلای قدس این شهر آغاز شد.
در این مراسم شماری از مسئولان کشوری، لشکری و چهره های حوزوی نیز حضور یافتند و نسبت به مقام شامخ این فرمانده دلاور ادای احترام کردند.
پیکر مطهر شهید سپهبدامیرموسوی در ادامه از میدان جانبازان تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها تشییع خواهد شد و مراسم تدفین این فرمانده شجاع و فرزند قم در حرم کریمه اهل بیت علیهمالسلام برگزار می شود.
پیکر مطهر شهید موسوی در صحن امام هادی حرم مطهر کریمه اهلبیت علیهمالسلام و در جوار مزار شهید حاج رمضان خاکسپاری خواهد شد.
مراسم وداع با این شهید والامقام شامگاه پنجشنبه در محله چهل اختران و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها و همچنین صبح امروز در مسجد مقدس جمکران برگزار می شود.
امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پی حملات جنگ اخیر اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به کشور، به درجه رفیع شهادت رسید.
وی در ماههای اخیر، در جایگاه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، عالیترین سطح هماهنگی و راهبری میان نیروهای مسلح را بر عهده داشت، مسئولیتی که پس از شهادت سردار سرلشکر محمد باقری در خرداد ۱۴۰۴ و با حکم مقام معظم رهبری به او سپرده شد.
