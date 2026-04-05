به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که جنگ وارد سی‌وهفتمین روز خود شده، نشانه‌های یک تحول راهبردی و بنیادین در ماهیت درگیری به وضوح آشکار شده است؛ از گسترش جغرافیایی نبرد و ورود عملیاتی بازیگران محور مقاومت تا جهش قابل توجه سطح تهدیدات راهبردی. تحولات بامداد امروز نشان می‌دهد معادله بازدارندگی میان جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به مرحله‌ای بی‌سابقه از فرسایش و فروپاشی رسیده و منطقه اکنون در آستانه یک چرخش تاریخی و تعیین‌کننده قرار گرفته است.

در سی‌وهفتمین روز از جنگی که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً تقابلی محدود یا حتی درگیری‌ای صرفاً منطقه‌ای دانست، صحنه نبرد بیش از هر زمان دیگری پیچیده، چندلایه و غیرقابل پیش‌بینی شده است. عملیات مشترک و هماهنگ در چندین جبهه، از جنوب فلسطین اشغالی تا عمق آسمان ایران، گواه فعال شدن کامل «محور مقاومت» در برابر ائتلاف آمریکایی-صهیونیستی است؛ محوری که امروز نه فقط در سطح بیانیه و موضع‌گیری، بلکه در میدان عمل، به صورت یکپارچه و هم‌زمان به میدان آمده است.

حملات موشکی و پهپادی دقیق به اهداف حساس و حیاتی رژیم صهیونیستی، به صدا درآمدن آژیرهای خطر در صدها نقطه از شمال تا مرکز سرزمین‌های اشغالی و پناه گرفتن میلیون‌ها صهیونیست در پناهگاه‌ها، تنها بخش کوچکی از واقعیت جدید میدان است؛ واقعیتی که از تغییر توازن روانی جنگ به نفع جبهه مقاومت حکایت دارد. در مقابل، انهدام پهپادهای پیشرفته متجاوز و افزایش چشمگیر کارآمدی شبکه یکپارچه پدافند هوایی ایران، نمادی روشن از ارتقای قابل توجه توان عملیاتی و عمق دفاعی جمهوری اسلامی است که معادلات دشمن را به کلی برهم زده است.

در این میان، ادبیات تهدید نیز جهشی کیفی و بی‌سابقه داشته است. هشدارهای صریح و قاطع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مبنی بر هدف‌گیری بدون هیچ محدودیت و ملاحظه‌ای از زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی دشمن، پیام روشنی را منتقل می‌کند: دوران «پاسخ‌های محدود و کنترل‌شده» به پایان رسیده و هرگونه خطای محاسباتی از سوی دشمن می‌تواند به گسترش بی‌سابقه دامنه جنگ و ورود به مرحله‌ای غیرقابل کنترل منجر شود.

اکنون، در آستانه ورود به هفته ششم این تقابل سرنوشت‌ساز، پرسش محوری دیگر این نیست که آیا جنگ ادامه خواهد یافت یا خیر؛ بلکه این است که این درگیری بزرگ، در کدام نقطه و با چه هزینه‌ای برای رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی‌اش، به یک تغییر راهبردی عمیق و ماندگار در نظم امنیتی منطقه ختم خواهد شد.