  1. استانها
  2. سایر
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

بعثت خون در چهلمین روز فراق رهبر شهید/ مردم: راه، راه خامنه‌ای است

برنامه‌های ویژه اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی تحت عنوان «بعثت خون» در سراسر کشور آغاز شد.

خبرگزاری مهر، گروه استانها: برنامه‌های اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی؛ با عنوان «بعثت خون» اعلام شد که بر اساس آن حرکت دسته‌های عزاداری از چهارشنبه ۱۹ فروردین در سراسر کشور آغاز می‌شود و مراسم گرامیداشت در مصلاهای مختلف به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

این برنامه‌ها شامل همخوانی دعای سلامتی امام زمان (عج) و ختم میلیونی سوره مبارکه فتح به نیت پیروزی ملت ایران و جبهه مقاومت است.

برنامه ها به شرح زیر است:

حرکت دسته‌های عزاداری، چهارشنبه ۱۹ فروردین بعد از نماز مغرب و عشاء از مساجد و حسینیه‌ها به طرف میادین اصلی و اماکن متبرکه سراسر کشور

حرکت دسته‌های عزاداری تهران، پنجشنبه ۲۰ فروردین از ساعت ۹:۴۰ صبح از میدان جمهوری اسلامی تا محل شهادت

همخوانی دعای سلامتی امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه با صدای رهبر شهید انقلاب، پنجشنبه ۲۰ فروردین ساعت ۲۱ در سراسر کشور

مراسم گرامیداشت در روز جمعه ۲۱ فروردین از ساعت ۱۰ صبح در مصلاهای سراسر کشور

ختم میلیونی سوره مبارکه فتح به نیت پیروزی ملت ایران و جبهه مقاومت

برپایی روضه‌های خانگی در روزهای ۱۹ تا ۲۱ فروردین به یاد رهبر شهیدمان

کد مطلب 6795135

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها