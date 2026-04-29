  1. جامعه
  2. شهری
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

اجتماع امام رضایی‌ها؛ بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی

اجتماع بزرگ «ایران امام رضا(ع)» از ساعت ۱۶ در تهران آغاز شد. این اجتماع جلوه‌ای از اتحاد ملی است و تصاویر منتشر شده از آن حاکی از استقبال بسیار خوب مردم از این رویداد دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ «ایران امام رضایی‌ها» از دقایقی پیش (ساعت ۱۶) در تهران آغاز شده است.

این اجتماع از مسیر میدان امام حسین (ع) آغاز و تا میدان آزادی میزبان اجتماع کنندگانی است که با حمل پلاکاردها و پرچم‌های ایران و پرچم‌هایی مزین به نام حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) و رهبر معظم انقلاب، بار دیگر عهد خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید می‌کنند.

در جایگاه‌های تعیین شده در مسیر این اجتماع (میدان‌های امام حسین (ع)، فردوسی، انقلاب اسلامی و آزادی و چهارراه‌های ولیعصر (عج) و نواب صفوی)، مراسم مدیحه‌سرایی و سخنرانی در حال برگزار می‌شود و مراسم تا ساعت ۲۱ ادامه خواهد داشت.

این اجتماع جلوه‌ای روشن از اتحاد ملی است و فریاد مردم در میادین، پشتوانه رزمندگان اسلام در میدان و تیم مذاکره‌کننده کشور محسوب می‌شود. این حضور مردمی نشانی از حمایت‌های مردم شریف و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

محمد رضازاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • احمد IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      7 2
      پاسخ
      سلام ودرودبه رهبرعزیزمان فقیه عالیقدرحضرت سیدمجتبی خامنه ای که نورچشم همه ایرانیان شجاع وباغیرت است

