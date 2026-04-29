به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ «ایران امام رضایی‌ها» از دقایقی پیش (ساعت ۱۶) در تهران آغاز شده است.

این اجتماع از مسیر میدان امام حسین (ع) آغاز و تا میدان آزادی میزبان اجتماع کنندگانی است که با حمل پلاکاردها و پرچم‌های ایران و پرچم‌هایی مزین به نام حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) و رهبر معظم انقلاب، بار دیگر عهد خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید می‌کنند.

در جایگاه‌های تعیین شده در مسیر این اجتماع (میدان‌های امام حسین (ع)، فردوسی، انقلاب اسلامی و آزادی و چهارراه‌های ولیعصر (عج) و نواب صفوی)، مراسم مدیحه‌سرایی و سخنرانی در حال برگزار می‌شود و مراسم تا ساعت ۲۱ ادامه خواهد داشت.

این اجتماع جلوه‌ای روشن از اتحاد ملی است و فریاد مردم در میادین، پشتوانه رزمندگان اسلام در میدان و تیم مذاکره‌کننده کشور محسوب می‌شود. این حضور مردمی نشانی از حمایت‌های مردم شریف و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی است.