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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

مهمونی کیلومتری غدیر در سراسر ایران؛ برگزاری باشکوه جشن ولایت

مهمونی کیلومتری غدیر در سراسر ایران؛ برگزاری باشکوه جشن ولایت

مهمونی غدیرِ امسال برای مردم ایران، در میانه جنگ رمضان و گرامیداشت یاد رهبر شهید حال و هوای دیگری دارد، جشن امسال علاوه بر نمایش وحدت، با غرور ملی نیز آمیخته است.

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها:مهمونی کیلومتری غدیر از ظهر امروز در برخی از استانهای کشور برگزار شده و به دلیل گرمای هوا بعضی از استانها مراسم را به بعداز ظهر موکول کرده اند.

این مهمونی کیلومتری در حالی در سراسر ایران اسلامی برگزاری می شود که حال و هوای متفاوتی نسبت به سال های گذشته دارد. اگر غدیر سال گذشته به تاریخ قمری (۲۳ خرداد) روز آغاز جنگ ۱۲ روزه بود و ملت ایران بدون هیچ هراسی از پهپادهای دشمن صهیونیستی نام امیرالمومنین علی (ع) را در خیابان های شهرها و روستاهای ایران فریاد زدند؛ غدیر امسال را در حالی آغاز می کنند که پس از جنگ رمضان بیش از ۹۰ شب است که با فریاد حیدر حیدر خون خواهی رهبر شهیدشان را سر می دهند می کنند و زیر پرچم ایران ندای وحدت سر می دهند.

آنها حالا این غدیر آمده اند که در روز بیعت با ولایت با رهبرانقلاب تجدید بیعت کنند و بگویند تا نفس دارند جانفدای ایران اسلامی می مانند.

کد مطلب 6850071

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