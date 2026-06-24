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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

سوگواری یک «ایران» در تاسوعای حسینی؛ از حرم امام رضا(ع) تا حسینیه اعظم

سوگواری یک «ایران» در تاسوعای حسینی؛ از حرم امام رضا(ع) تا حسینیه اعظم

مردم ایران اسلامی امروز همزمان با تاسوعای حسینی با حضور در دسته های عزاداری به سوگواری برای علمدار کربلا پرداختند.

خبرگزاری مهر، گروه استانها: مردم ایران اسلامی در روز تاسوعای حسینی بار دیگر با حضور در مساجد، حسینیه ها و تکایا در سوگ علمدار کربلا حضرت ابالفضل العباس (ع) به عزاداری پرداختند.

این مراسم در جای جای کشور از از سواحل خلیج فارس در بندرعباس تا حسینیه اعظم زنجان، از مسجد جامع خرمشهر تا صحن‌های نورانی حرم امام رضا(ع) در مشهد، حضرت معصومه (س) در قم و شاهچراغ در شیراز (ع) میلیون‌ها عزادار با برپایی آیین‌های سوگواری، ارادت خود را به پرچمدار وفاداری و ایثار در کربلا به نمایش گذاشتند.

خیابان‌های منتهی به حسینیه‌ها و مساجد مملو از جمعیت است و بسیاری از خانواده‌ها نیز با برپایی ایستگاه‌های صلواتی و نذری در این مراسم مشارکت دارند. حضور نوجوانان و جوانان در کنار پیشکسوتان هیئت‌های مذهبی نشان می‌دهد که فرهنگ عاشورا همچنان در نسل‌های مختلف این دیار زنده است.

کد مطلب 6869643

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    نظرات

    • IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
      1 0
      پاسخ
      السلام علیک با ابا الفضل العباس (ع)