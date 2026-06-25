  1. استانها
  2. البرز
۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

«ایران» یکپارچه حسینی شد؛ نوای «یا حسین(ع)» در آسمان طنین‌انداز شد

«ایران» یکپارچه حسینی شد؛ نوای «یا حسین(ع)» در آسمان طنین‌انداز شد

همزمان با عاشورای حسینی، مردم عزادار نقاط مخلف کشور با شور و شعور همیشگی، در عزای سالار شهیدان کربلا و یاران باوفایش، نوای «یا حسین(ع)» سردادند.

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: همزمان با دهم محرم، مردم نقاط مختلف کشور با حضور در مساجد و تکایا به عزاداری برای امام حسین(ع) و یاران با وفایش پرداختند.

این عزاداری‌ها در قالب آیین و رسوم خاص مردم هر منطقه نظیر سینه‌زنی، زنجیرزنی، علم‌گردانی و نخل‌گردانی برگزار شد.

عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) همزمان با روز عاشورای حسینی با طنین‌انداز شدن اذان ظهر، نماز باشکوه این روز را اقامه کردند.

این آئین معنوی به یاد نماز ظهر عاشورای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در معابر، خیابان‌ها، مساجد، حسینیه‌ها و تکایای شهرهای مختلف آذربایجان‌غربی برگزار شد و عزاداران حسینی به صورت گسترده در آن شرکت کردند.

کد مطلب 6870246

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۴
      2 0
      پاسخ
      السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام
    • IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۴
      2 0
      پاسخ
      خوشاچشمی که گریان حسین است
    • IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۴
      2 0
      پاسخ
      در زیر سایه پرچم و توجهات حضرت امام حسین علیه السلام پیروزی عزت و رستگاری تضمین شده است
    • IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۴
      2 0
      پاسخ
      سلام بر لحظات امام حسین علیه السلام بر گودی قتلگاه
    • IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۴
      2 0
      پاسخ
      سلام بر منتقم خون مطهر حسین علیه السلام
    • IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۴
      2 0
      پاسخ
      هم گریه بامعرفت وخالصانه برامام حسین علیه السلام و هم عمل به فرمایشات گهربار ایشان،عامل رستگاری و سعادت دنیوی و اخروی است
    • IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۴
      2 0
      پاسخ
      سلام بر کشته اشک وامام مظلوم
    • IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۴
      2 0
      پاسخ
      در پناه حسینم یا حسین
    • IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۴
      2 0
      پاسخ
      در روایات اسلامی آمده است اشک بر مظلومیت امام حسین باعث اجر بی‌پایان و خریداری بهشت است
    • IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۴
      2 0
      پاسخ
      عالم همه محو گل رخسار حسین است /ذرات جهان در عجب از کار حسین است /دانی که چرا خانه حق گشته سیاه پوش /یعنی که خدای تو عزادار حسین است السلام علیک یا اباعبدالله الحسین