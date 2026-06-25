خبرگزاری مهر- گروه استان ها: همزمان با دهم محرم، مردم نقاط مختلف کشور با حضور در مساجد و تکایا به عزاداری برای امام حسین(ع) و یاران با وفایش پرداختند.

این عزاداری‌ها در قالب آیین و رسوم خاص مردم هر منطقه نظیر سینه‌زنی، زنجیرزنی، علم‌گردانی و نخل‌گردانی برگزار شد.

عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) همزمان با روز عاشورای حسینی با طنین‌انداز شدن اذان ظهر، نماز باشکوه این روز را اقامه کردند.

این آئین معنوی به یاد نماز ظهر عاشورای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در معابر، خیابان‌ها، مساجد، حسینیه‌ها و تکایای شهرهای مختلف آذربایجان‌غربی برگزار شد و عزاداران حسینی به صورت گسترده در آن شرکت کردند.