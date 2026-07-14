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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۰

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بزرگداشت آقای شهید ایران در مصلای امام خمینی(ره)

بزرگداشت آقای شهید ایران در مصلای امام خمینی(ره)

مراسم گرامیداشت آقای شهید ایران، با حضور گسترده و چشمگیر هزاران نفر از اقشار مختلف مردم، فرزندان رهبر شهید انقلاب، سران قوا و مسئولان عالیرتبه کشوری و لشکری در مصلای امام خمینی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت «آقای شهید ایران» حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، با حضور هزاران نفر از اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، روسای قوا،‌ جمعی از مقامات کشوری و لشکری و سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی در شبستان مصلای امام خمینی(ره) تهران در حال برگزاری است.

بر اساس این گزارش، شبستان مصلای امام خمینی(ره) مملو از جمعیت است و شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردها، پرچم‌ها و تصاویر رهبر شهید و آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای با سردادن شعار «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و فریاد انتقام خواهی بر ادامه راه آقای شهید انقلاب تاکید دارند.

در این مراسم فرزندان رهبر شهید انقلاب، سران قوا و مسئولان عالیرتبه کشوری و لشکری نیز حضور دارند.

کد مطلب 6888035
نفیسه عبدالهی

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