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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۶

ایران در سوگ پیامبر رحمت و کریم اهل بیت (ع)؛ اهتزار پرچم‌های خونخواهی

ایران در سوگ پیامبر رحمت و کریم اهل بیت (ع)؛ اهتزار پرچم‌های خونخواهی

همزمان با سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلامی و شهادت امام حسن مجتبی (ع) دسته‌جات عزاداری در سراسر ایران اسلامی به راه افتاد.

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: امروز همزمان با ۲۸ صفر سالروز رحلت جانگذار پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی (ص) و سبط اکبرش امام حسن مجتبی (ع) ایران اسلامی سراسر سوگ و مات شد.

دسته جات عزاداری، برپایی مراسم سوگواری، پخش نذری در مساجد، حسینیه ها و تکایا جلوه ای از عشق و ارادات ایرانیان را به پیامبر گرامی اسلام و کریم اهل بیت (ع) به نمایش گذاشته است.

۲۸ صفر امسال با توجه به دو جنگ تحمیلی گذشته و شهادت قائد شهید امت، دانش آموزان بی گناه مدرسه شجره طبیه میناب، شهدای لامرد و سایر شهدا رنگ و بویی عاشورایی به خود گرفته و در تمام دسته جات عزاداری و تجمعات سوگواری پرچم های قرمز خونخواهی، تصاویر رهبر شهید، دانش آموزان میناب و شهدای لامرد و سایر شهدا به چشم می خورد.

کد مطلب 6914863

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