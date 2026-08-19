اربعین آقای شهید ایران؛ فریاد «انتقام» ملت در خونخواهی قائد امت

خبرگزاری مهر، گروه استانها: مراسم بزرگداشت چهلمین روز تشییع و تدفین پیکر حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی‌خامنه‌ای که به میزبانی دفتر مقام معظم رهبری ترتیب یافته بود، روز گذشته در تهران و سایر شهرهای ایران شاهد حضور گروه‌های مختلف مردم و جمعی از مقامات ارشد کشوری و لشکری بود.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های ایران و پرچم‌های سرخ‌رنگی که عبارات «یا لثارات الحسین» و «یا لثارات الخامنه‌ای» بر آنها نقش بسته بود، در این مراسم حضور یافتند.

همچنین در طول برگزاری مراسم، شعارهایی از سوی حاضران سر داده شد که از جمله آنها می‌توان به «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»و «حرف ما یک کلام؛ انتقام، انتقام» اشاره کرد.

بر اساس اطلاعیه رسمی صادرشده از سوی دفتر مقام معظم رهبری، مراسم‌های بزرگداشت چهلمین روز درگذشت رهبر شهید، به دستور سه شهر اصلی برگزار می‌شود. طبق این برنامه، مراسم شهر قم در روز چهارشنبه ۲۸مرداد پس از نماز مغرب و عشا در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم مشهد مقدس برای روز پنج‌شنبه ۲۹ مرداد، همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری(ع)، در حرم مطهر رضوی پیش‌بینی شده است. علاوه بر این برنامه‌های متمرکز، گزارش‌ها حاکی از برگزاری مراسم‌های مشابه در اماکن مقدسه، میدان‌های اصلی شهرهای مختلف ایران و همچنین برخی از شهرهای سایر کشورهاست که توسط گروه‌های مردمی و به صورت خودجوش برگزار می شود.