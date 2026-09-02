جزئیاتی از تجاوز آمریکا به شهرهای جنوب؛ روایت و تصاویر مجروحان درعروسی

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: حملات هوایی آمریکا از عصر سهشنبه ۱۰ شهریور آغاز شد؛ در این زمان صدای انفجار در چند نقطه از جنوب و جنوبشرق کشور شنیده شد.
گزارشها از انفجار در سیریک، بندرعباس، قشم، جاسک، کنارک و چابهار خبر می داد. گزارشهایی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در عسلویه و برخی نقاط دیگر منتشر شد.
فرماندهی مرکزی آمریکا نیز حملات خود را تأیید و اعلام کرد اهدافی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در ایران هدف قرار داده است. واشنگتن این حملات را در واکنش به تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز و حملات پیشین به نیروهای آمریکایی توجیه کرد.
در این حملات، مجلس عروسی در سیریک مورد هدف قرار گرفت که منجر به شهادت ۴ نفر و مجروحیت ۶۸ نفر دیگر شد.
حمله به مناطقی در بوشهر؛ شهادت ۳ نفر
جانشین فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) شهرستان دیّر از شهادت سه تن از رزمندگان بسیجی این شهرستان در حمله شب گذشته آمریکای جنایتکار به جزیره لاوان خبر داد.
اسامی شهدای مراسم عروسی
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالکریم پولادیفر صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در این تهاجم ناجوانمردانه، شهیدان والامقام «مهدی بحرانی»، «حسین صالحنژاد» و «حسن مؤمنی» به فیض عظیم شهادت نائل آمده و تعدادی دیگر از نیروهای مدافع امنیت شهرستان دیّر نیز مجروح شدند.
روابط عمومی استانداری هرمزگان در اطلاعیهای اسامی شهدای حمله تروریستی شب گذشته ارتش متجاوز آمریکا به یک مراسم عروسی در شهر کوهستک شهرستان سیریک را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، استانداری هرمزگان اسامی چهار شهید حمله وحشیانه سه شنبه شب دشمن امریکایی به شهرستان سیریک را «امیرعلی کریمی» چهار ساله، «محمد ملاحی» ۱۶ ساله، «کلثوم ملاحی نژندنیا» ۴۳ ساله و «زرخاتون طاهری» ۵۰ ساله اعلام کرد.
ارتش جنایتکار آمریکا حوالی ساعت ۲۰ سهشنبه شب مناطقی در بندرعباس، سیریک، جاسک و قشم را مورد حملات خود قرار داد که در یکی از این حملات مراسم عروسی در شهر بندری کوهستک شهرستان سیریک مورد تجاوز قرار گرفت.
در این حمله ناجوانمردانه تاکنون چهار نفر شهید و ۶۸ نفر نیز مجروح شدهاند که متاسفانه یکی از شهدای این حمله یک کودک چهار ساله است.
سپاه پاسداران: تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی به درک واصل شدند
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴ اعلام کرد: پادگان تفنگداران آمریکایی در اردن موسوم به کمپ تبتین هدف موشک های بالستیک قرار گرفت و تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی به درک واصل شدند.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
«بسم الله قاصم الجبارین؛ قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ
ملت قهرمان و بپاخاسته ایران اسلامی،
ارتش تروریستی و شکست خورده آمریکا، عاجز از رویارویی مستقیم با رزمندگان اسلام با حمله وحشیانه به یک منزل مسکونی در سیریک، محل مجلس عقد دو جوان پاک را به خاک و خون کشیده و با به شهادت رساندن و مجروح کردن نزدیک به پنجاه نفر از مردم عزیزمان خاطره وحشیگری مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد را زنده کرد.
رژیم کودککش آمریکا در این حمله جنایتکارانه یک بار دیگر با به شهادت رساندن چندین نفر از جمله یک کودک، عمق کینهتوزی و دشمنی خود با مردم ایران را آشکار کرد.
در پاسخ به این شرارت سبعانه، رزمندگان دلیر نیروی هوافضای سپاه در موج دوم عملیات تنبیه متجاوز "با رمز مقدس یا رسول الله (ص)" با حمله سنگین موشک های بالستیک به پادگان تفنگداران آمریکایی در اردن موسوم به کمپ تیتین، واقع در سواحل خلیج عقبه، تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی را به درک واصل کرده و چند تاسیسات مهم و بالگردهای هجومی دشمن را منهدم نمودند.
در زیر مروری داشته ایم به وقایع شب گذشته و بامداد امروز؛
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