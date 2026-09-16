۲۰۰ شب تجلی حماسه حضور در میدان؛ مردم پای کار «ایرانِ جان»

خبرگزاری مهر، گروه استانها: همزمان با دویستمین شب از حماسه‌آفرینی ملت شریف در تجمعات و تجدید بیعت آحاد مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای حمایت از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مردم ایران از حس و حال این شبها گفتند و روایتی از جنس حماسه و ایستادگی را ترجمه کردند.

۲۰۰ شب از میدان‌داری و حماسه‌آفرینی ملت شریف ایران در تجمعات شب های اقتدار می‌گذرد؛ حضوری یکپارچه که مصداقی بارز از اتحاد میان مسلمانان را در مقام عمل به جهانیان بویژه کشورهای اسلامی معرفی کرده است؛ الگویی تمام‌عیار از میهن‌پرستی که آغاز و اعلانش از گلدسته های مساجد و تداوم‌ و استمرارش با حضور یکپارچه مردم عزیز ایران محقق شد و بچه‌های مسجد در این میان خوش درخشیدند. جمعی که همواره در تمامی مقاطع انقلاب اسلامی، اولین پرچم‌دار در حمایت از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند و هستند.

در این مقطع حساس آنچه که دوامِ این حماسه‌ی افتخارآفرین را بر جریده عالَم به ثبت می رساند؛ استقامت و روایتگری از میدان‌داریِ ملت شهیدپرور است چراکه روایتگری از حماسه‌ی حضور مردم در میادین و خیابان‌های شهرها و روستاها، نقش بسزایی در نشان دادن قدرت و اعتقاد ملت مبعوث به جهانیان و به ویژه دشمنانی دارد که خیال خام تفرقه‌افکنی را در سَر می‌پرورانند؛ ۲۰۰ شب دلاوری مردم در کف میدان، اسوه‌ای مثال‌زدنی از مسجدمحوری و محله‌محوری و نقش‌آفرینی مردم به‌عنوان صاحبان اصلی انقلاب و نظام است.