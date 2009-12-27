به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اروپا پرس، این جایزه آخر هر سال میلادی به نویسندگانی اعطا می‌شود که به نوسازی ادبی در زمان خود کمک کرده باشند.



اعضای باشگاه لیتیو جایزه سال 2009 را به خاطر آنچه توانایی خارق‌العاده استردر شرح و تعمیق اضطراب و عدم اطمینان انسانها در زمانه متلاطم خوانده‌اند به وی اهدا می‌کنند.

از نویسندگان برجسته‌ای برنده جایزه لیتیو می‌توان به آدونیس شاعر معروف عرب اشاره کرد. وی در سال گذشته به خاطر اینکه توانسته با اشعار عمیق و زیبایش دنیای عرب را به غرب متصل کند این جایزه را از آن خود کرده ‌است.

پل استر سال 1947 در آمریکا متولد شد. وی در اغلب ژانرهای ادبی از جمله شعر، داستان کوتاه، رمان،‌ تئاتر، مقاله و خاطره فعالیت کرده ‌است اما امروزه بیشتر او را به عنوان یک رمان‌نویس موفق و پرفروش می‌شناسند.

از استر آثار زیادی به فارسی ترجمه شده ‌است که از آن جمله می‌توان به "شهر شیشه‌ای" ترجمه شهرزاد لولاچی، "ارواح"، "اتاق در بسته"، "هیولا" و "ناپیدا" ترجمه خجسته کیهان، "اختراع انزوا" ترجمه بابک تبرایی،"هیولای دریایی" ترجمه ماندانا مشایخی و"کتاب اوهام" ترجمه‌ امیر احمدی آریان اشاره کرد.