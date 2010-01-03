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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۲۰

شکوهی:

راه اندازی معاونت آموزش ابتدایی در آموزش و پرورش

راه اندازی معاونت آموزش ابتدایی در آموزش و پرورش

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون دفتر آموزش خلاقیت پیش دبستانی و ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت دوران ابتدایی در آموزش پایه ای دانش آموزان از راه اندازی معاونت آموزش ابتدایی در وزارت آموزش و پرورش در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مرتضی شکوهی ظهر یکشنبه در جمع مدیران مقطع ابتدایی رفسنجان اظهار داشت: مقطع ابتدایی یکی از حساس ترین مقاطع تحصیلی در خصوص شکل گیری شخصی دانش آموزان و آموزش ابتدایی آنان است.

وی با اشاره به لزوم توجه بیشتر به مقطع ابتدایی گفت: به زودی معاونت آموزش ابتدایی در آموزش و پرورش راه اندازی می شود که در بالا بردن سطح آموزش بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

شکوهی همچنین از اجرای سه طرح جدید در این مقطع خبر داد و گفت: این طرحها شامل ارزشیابی کیفی بجای ارزشیابی کمی، آموزش قرآن در پایه های سوم و چهارم ابتدایی و همچنان آموزش مهارتهای زندگی است.

وی خاطر نشان کرد: انجام این طرحها در ارتقاء سطح آموزش اجتماعی، علمی و دینی دانش آموزان موثر است و در این راستا معلمان و مدیران باید طبق دستور العمل حرکت کنند.

کد مطلب 1010629

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