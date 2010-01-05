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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۵۲

قربانی خبر داد:

راه اندازی خانه ایرانیان در چهار کشور/ تاسیس بنیاد بین المللی علم و فناوری

راه اندازی خانه ایرانیان در چهار کشور/ تاسیس بنیاد بین المللی علم و فناوری

رئیس شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور از تاسیس بنیاد بین المللی ایرانیان و خانه ایرانیان در خارج از کشور خبر داد و گفت: طرح خانه ایرانیان به تصویب رسیده و قبل از سال جدید این خانه در چهار کشور راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ارسلان قربانی امروز سه شنبه در جلسه هماهنگی کار گروه علمی آموزشی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با اعلام این خبر افزود: ایجاد خانه ایرانیان ارتباط و تعاملات ما را با متخصصین خارج از کشور بیش از پیش افزایش می دهد.

رئیس مرکز شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور یکی از چالشهای مهم را بحث بورسیه دانشجویان عنوان کرد و گفت: چنانچه موانع اداری و حقوقی مرتفع شود جذب دانشجو در داخل کشور سهولت پیدا می کند.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه آموزشی شورا متشکل از نمایندگان وزارتخانه های علوم، امور خارجه، بهداشت، آموزش و پرورش، دفتر فناوری ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات عنوان کرد: هدف از تشکیل این شورا زمینه سازی برای برنامه های در دستور کار با توجه به ارتقای این شورا و درج یکسری از مشکلات و تنگناها است.

قربانی از راه اندازی دانشگاه بین المللی مجازی ایرانیان خارج از کشور و بنیاد بین المللی علمی فناوری ایرانیان خارج از کشور خبر داد و گفت: تا یک ماه آینده طرح اولیه این دانشگاه از طریق متخصصین IT تشکیل و پس از دریافت مجوز وزارت علوم کار شروع می شود.

رئیس مرکز شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور افزود: این دو نهاد در سال 89 فعالیت رسمی خود را آغاز می کنند.

کد مطلب 1011892

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