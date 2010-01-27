به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجتالاسلام حسین تقیزاده ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این پروژهها شامل پروژههای عمرانی، خدماتی، درمانی، آموزشی و ورزشی هستند که در سی و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در استان به بهرهبرداری میرسند.
وی خاطرنشان کرد: از این تعداد پروژه 142 طرح از طرحهای ملی و 327 طرح نیز استانی است.
تقیزاده در ادامه تصریح کرد: برگزاری باشکوه ایامالله دهه فجر انقلاب اسلامی، ارج نهادن به مقام شهیدان انقلاب و پایبندی به آرمانهای انقلاب و امام راحل است.
وی اظهار داشت: دهه فجر، فرصتی مناسب برای بیان خاطرات، آرمانها و ارزشهای دوران شکوهمند انقلاب اسلامی است و باید از این فرصت برای آشنا ساختن نسل سوم و چهارم انقلاب با این آرمانها و ارزشها استفاده کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است، افزود: خط انقلاب، خط عظمت اسلام و مسلمانان است.
وی تاکید کرد: دهه فجر فرصت طلایی است تا ضمن بازگو کردن دستاوردهای عظیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نقش مردم در دوران شکلگیری انقلاب و ولایت فقیه همچنین رهبری حکیمانه و داهیانه معمار بزرگ انقلاب در پیروزی آن برای نسل نو تبیین شود.
تقیزاده، عزتمندی و خودباوری را دو دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار داشت: انقلاب ما ریشه در عقاید عاشورایی دارد و ادبیات انقلاب اسلامی برگرفته از معنویت و اخلاق است.
وی تصریح کرد: راهپیمایی 22 بهمن با حضور مردم، صحنه نمایش عزت و اقتدار نظام اسلامی است و مردم استان آذربایجان شرقی همراه با ملت ایران در یومالله 22 بهمن امسال یک بار دیگر عزم و اراده خود را در دفاع از انقلاب اسلامی و مقابله با دشمنان اسلام نشان خواهند داد.
تقیزاده تصریح کرد: برای خنثی شدن توطئههای استکبار و به کوری چشم دشمنان، راهپیمایی امسال 22 بهمن هر چه با شکوهتر از سالهای دیگر برگزار میشود و ضمن تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری، استکبار پاسخ دندانشکنی از ملت ایران دریافت میکند.
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