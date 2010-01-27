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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۱۳

بهره‌برداری از 469 پروژه آذربایجان شرقی در دهه فجر

بهره‌برداری از 469 پروژه آذربایجان شرقی در دهه فجر

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی گفت: 469 پروژه با اعتباری بالغ بر شش هزار میلیارد ریال در دهه فجر در این استان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت‌الاسلام حسین تقی‌زاده ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این پروژه‌ها شامل پروژه‌های عمرانی، خدماتی، درمانی، آموزشی و ورزشی هستند که در سی و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در استان به بهره‌برداری می‌رسند.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد پروژه 142 طرح از طرح‌های ملی و 327 طرح نیز استانی است.

تقی‌زاده در ادامه تصریح کرد: برگزاری باشکوه ایام‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی، ارج نهادن به مقام شهیدان انقلاب و پایبندی به آرمان‌های انقلاب و امام راحل است.

وی اظهار داشت: دهه فجر، فرصتی مناسب برای بیان خاطرات، آرمان‌ها و ارزش‌های دوران شکوهمند انقلاب اسلامی است و باید از این فرصت برای آشنا ساختن نسل سوم و چهارم انقلاب با این آرمان‌ها و ارزش‌ها استفاده کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است، افزود: خط انقلاب، خط عظمت اسلام و مسلمانان است.

وی تاکید کرد: دهه فجر فرصت طلایی است تا ضمن بازگو کردن دستاوردهای عظیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نقش مردم در دوران شکل‌گیری انقلاب و ولایت فقیه همچنین رهبری حکیمانه و داهیانه معمار بزرگ انقلاب در پیروزی آن برای نسل نو تبیین شود.

تقی‌زاده، عزتمندی و خودباوری را دو دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار داشت: انقلاب ما ریشه در عقاید عاشورایی دارد و ادبیات انقلاب اسلامی برگرفته از معنویت و اخلاق است.

وی تصریح کرد: راهپیمایی 22 بهمن با حضور مردم، صحنه نمایش عزت و اقتدار نظام اسلامی است و مردم استان آذربایجان شرقی همراه با ملت ایران در یوم‌الله 22 بهمن امسال یک بار دیگر عزم و اراده خود را در دفاع از انقلاب اسلامی و مقابله با دشمنان اسلام نشان خواهند داد.

تقی‌زاده تصریح کرد: برای خنثی شدن توطئه‌های استکبار و به کوری چشم دشمنان، راهپیمایی امسال 22 بهمن هر چه با شکوه‌تر از سال‌های دیگر برگزار می‌شود و ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری، استکبار پاسخ دندان‌شکنی از ملت ایران دریافت می‌کند.

کد مطلب 1025117

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