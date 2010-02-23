بالاگرفتن دوباره تنشها در کشمیر/ انتقاد از سکوت جامعه بین الملل

درگیریهای 20 سال اخیر میان مردم و نیروهای دولتی در منطقه تحت کنترل هند در کشمیر در حالی ادامه می یابد که امروز چهارشنبه شاهد کشته شدن یک نوزاد 11 روزه و زخمی شدن دهها نفر بودیم.

کشمیری ها از مبارزه برای احیای هویت ملی خود سخن می گویند و همواره از عدم دفاع جامعه بین المللی و امت اسلامی از حق تعیین سرنوشت خود انتقاد کرده اند.

در همین حال در پی بازداشت بیش از 100 نفر از مردم، تظاهرکنندگان در سه روز اخیر خشم خود را از بی عدالتی و ظلم در منطقه هیمالیا نشان دادند.

پلیس هند اعلام کرد که روز دوشنبه در جریان تظاهرات دستکم 12 نفر از جمله دو فیلمبردار تلویزیون و یک عکاس زخمی شدند و تقریبا 500 تظاهر کننده با پلیس در سری نگر درگیر شدند.

همچنین در جریان آشوب و خشونت های اخیر در کشمیر هند بیش از 68 هزار نفر که بیشتر آنها غیرنظامی بودند، کشته شدند.

این درگیری ها زمانی رخ داد که پلیس برای برخورد با تظاهر کنندگان و توقف تظاهرات ضد هندی در منطقه سری نگر از نارنجک های اشک آور و باتوم استفاده کرد.این خشونتها در حالی است که اخیراً مقام های هندی از کاهش چشمگیر خشونت ها در کشمیر تحت نظارت این کشور خبر داده بودند.

این در حالی است که دو کشور پاکستان و هند بر سر منطقه مورد مناقشه کشمیر از سال 1947 تا کنون سه بار جنگ کرده اند.مسئله کشمیر، مسئله اصلی و جدی میان هند و پاکستان است و حل و فصل این مسئله برای بازگشت آرامش، ثبات، رفاه و توسعه به منطقه(جنوب آسیا) یک ضرورت است.

جامو و کشمیر شمالی‌ترین ایالات جمهوری هند است. مرکز تابستانی این ایالت شهر سری نگر و مرکز زمستانی آن شهر جامو است. بیشتر خاک این ایالت در رشته کوه‌های هیمالایا قرار گرفته است. این ایالت از شمال شرقی با جمهوری خلق چین مرزهای مشترک دارد و با ایالت‌های هیماچال پرادش و پنجاب از جنوب و بخش تحت نظارت پاکستان کشمیر معروف به کشمیر آزاد و منطقه شمالی کشمیر از غرب و جنوب غرب هم‌مرز است. منطقه سابق شاهنشین جامو و کشمیر مورد مناقشه بین کشورهای چین، هند و پاکستان است. ایالت هندی جامو و کشمیر توسط پاکستان به ‌نام کشمیر اشغال ‌شده هند نامیده می‌شود.

جامو و کشمیر هجدهمین ایالت پرجمهیت هند است؛ جمعیت این ایالت در سال ۲۰۰۱ برابر با ۱۰٬۱۴۳٬۷۰۰ نفر بوده‌است.

ایالت جامو و کشمیر به سه ناحیه تقسیم می‌شود: جامو، کشمیر و لادَخ (Ladakh). این ایالت دارای جاذبه‌های گردشگری بی‌شماری است. به دره کشمیر به‌سبب دورنماهای زیبا و رشته‌کوه‌های شگفت، " بهشت روی زمین" گفته می‌شود و جامو به "محل معابد جذاب" معروف است که همه ساله صدها هزار زائر هندو آن‌ها را زیارت می‌کنند. "لادخ" نیز به سبب کوه‌های دور از دسترس و زیبا و همچنین فرهنگ بودایی به " تبت کوچک" معروف است.

جامو و کشمیر تنها ایالت هند با اکثریت مسلمان است. ۶۷درصد جمعیت این ایالت پیرو اسلام هستند و در دره کشمیر این آمار به 95درصد می‌رسد. بیشتر مردم جامو و کشمیر به زبانهای کشمیری، اردو، دوگری، پاهاری، بالتی، لاداکی، پنجابی، گوجری، و دادری صحبت می‌کنند. با این وجود اردو با رسم‌الخط فارسی، زبان اداری این ایالت است و اغلب مردم به زبان‌های هندی و انگلیسی به‌عنوان زبان دوم تکلم می‌کنند.