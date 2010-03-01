هیئت 10 نفره کشور افغانستان از ندامتگاه قزلحصار بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، هیئت 10 نفره کشور افغانستان که متشکل از ریاست عمومی زندانها مربوط به وزارت عدلیه، مدیرکل آموزش و پرورش زندانها، رئیس دفتر اداره کل زندانهای افغانستان، ریاست عمومی زندانهای زندان مرکزی، مشاور حقوقی ریاست زندان مرکزی، مدیر امور فرهنگی و تعلیم و تربیتی زندان مرکزی، معاون زندان زنان کابل، معاون ریاست ارتباط محاکم و... بودند به منظور ارزیابی از اقدامات قضایی، فرهنگی، اشتغال و بهداشتی در این مرکز حضور یافتند.

هیئت اعزامی از کشور افغانستان طی مدت حضور در کشور ایران با گذراندن برنامه های آموزشی در قالب آشنایی با شرح وظایف مددکاری در زندانها، نوآوری در نظام قضائی، آشنایی با انواع بازداشتگاه ها، بهداشت و سلامت در زندانها، آشنایی با طرح روان درمانی، آشنایی با مقررات بین المللی و حقوق بشر در زندانها، آموزش و مقابله با مواد مخدر و نقش حرفه آموزی و اشتغال در اصلاح و تربیت زندانیان در قالب دو گروه طی بازدید از اماکن نگهداری مددجویان در ندامتگاه قزلحصار حضور یافته و از نزدیک با نحوه ارائه خدمات بخشهای مختلف آشنا شدند.

در ابتدای این بازدید مدیر ندامتگاه قزلحصار ضمن خوشامد گویی به هیئت افغانی گفت: زندان در نظام جمهوری اسلامی ایران مطابق با موازین شرعی و قانونی مکانی برای اصلاح و تربیت مددجویان است.

علی حسینی افزود: کلیه اقدامات ارائه شده در این مرکز و مراکز دیگر مطابق با آیین نامه سازمان زندانهای کل کشور صورت می پذیرد.

این مسئول پیرامون نحوه ارائه خدمات در بخشهای قضائی، فرهنگی، بهداشتی و...خاطرنشان کرد: مددجویانیکه با ارتکاب جرائم در زندان بسر می برند از نظر اجتماعی واقتصادی دچارآسیب می شوند و در این مرحله مددکاران با ریشه یابی و شناسایی علل و عوامل جرم با ارائه مشاوره و راهکار به مددجویان راه مناسبی را برای بازگشت آنان به جامعه مطرح می کنند.

مدیر ندامتگاه قزلحصار در اولین گام برای اجرای پروژه اصلاحی و تربیتی صحیح در حین اجرای مجازات طرح طبقه بندی زندانیان را مطرح کرد و بیان داشت: مددجویان این ندامتگاه از لحاظ سن، نوع جرم، وضعیت روحی و روانی تفکیک و طبقه بندی می شوندد تا با اجرای این طرح میزان آسیب ناشی از تحمل کیفر کاهش یابد.

حسینی در خصوص سئوالات مطروحه مبنی بر آزادی مشروط از سوی بازدید کنندگان یادآور شد: آزادی مشروط از دیگر راه های کاهش جمعیت کیفری سیستم قضائی است که با پیشنهاد اعضای شورای طبقه بندی با توجه به احراز شرایط لازم توسط مددجو و موافقت مراجع قضائی به آنان اعطا می شود تا مددجویان پس از آزادی با حمایت مراکز بعد از خروج بتوانند زندگی سالمی را آغاز کنند.

اشتغال به کار 1500 مددجوی قزلحصار در کارگاه های زندان

وی اشتغال مددجویان در مجتمع تولیدی ندامتگاه قزلحصار را فرایندی مثبت به منظور مقابله با بروز رفتارهای پر خطر و کاهش آسیب دانست و افزود: در حال حاضر روزانه قریب به هزار و 500 نفر در کارگاه های خیاطی، کفاشی، پتوبافی، صنایع دستی، ریخته گری، نقاشی، پلاک زنی، تراشکاری، فلزکاری، بلوک زنی، صندلی سازی و.... مشغول بکار بوده و بابت آن حقوق دریافت می کنند.

در ادامه هیئت بازدید کننده با حضور در اندرزگاه ها و بخشهای مختلف آن، مجتمع تولیدی و ... روند اقدامات انجام شده در خصوص جمعیت کیفری ندامتگاه را یک تجربه خوب دانسته و راهنمایی ها و ابتکارات بشردوستانه سازمان زندانها را در عرصه تجدید تربیت زندانیان را اندوخته علمی دانسته و از مدیر و مسئولان ندامتگاه قزلحصار تقدیر و تشکر کردند.