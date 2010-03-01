آغاز فعالیت 11 هزار مربی تربیت بدنی در دوره ابتدایی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در حاشیه مراسم تجلیل از دانش آموزان شاهد و ایثارگر در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که "آیا طرح اجباری شدن ورزش شنا در مدارس از سال آینده اجرا می شود؟" گفت: وقتی یک طرحی را رسما اعلام می کنیم معنی آن نیست که فروردین سال بعد آن را اجرا می کنیم بلکه به معنای قرار گرفتن سیاستها در این مسیر است.

وی ادامه داد: برنامه ما این است که در هر شهرستانی یک استخر و سالن ورزشی ایجاد کنیم که از سال آینده هر سال قسمتی از آن را جامع عمل می پوشانیم.

حاجی بابایی افزود: معتقدیم ورزش در دوره ابتدایی شکل می گیرد و اگر دانش آموزان در دو دوره ابتدایی ورزشکار شدند در راهنمایی و متوسطه هم آن را دنبال می کند در غیر این صورت انگیزه ورزش در دانش آموزان این دو دوره کمتر می شود.

هیچ پروژه عمرانی در سال آینده ناتمام نمی ماند

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه با کاهش بودجه عمرانی آموزش و پرورش در سال 1389، تکلیف 6 هزار پروژه ناتمام چه می شود، تصریح کرد: همه را با همان بودجه که اختصاص یافته می سازیم.

حاجی بابایی با بیان اینکه یک هزار و 200 مدرسه طی چند روز گذشته افتتاح شده اند، افزود: نقشه مدارسی که باید ساخته می شد تغییر یافت و سالن ورزشی، کتابخانه و نماز خانه نیز به آن اضافه شد و من هیچ دغدغه ای برای ساخت مدرسه ندارم.

شیوه های امور تربیتی باید نوین شود

وزیر آموزش و پرورش درباره اینکه " نقش امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش در جنگ نرم چگونه خواهد بود؟" گفت: ما باید شیوه های نوین را در بحث مربیان پرورشی دنبال کنیم و مدارس را به ابزار جدید مجهز کنیم.

حاجی بابایی ورزش را یکی از ابزار نوین و مصونیت بخش در امور تربیتی عنوان کرد و افزود: ورزش را نمی توان از پرورش جدا کرد چرا که لازم و ملزوم همدیگر است و اگر بتوانیم جذابیت را در مدرسه بالا برده و نیاز دانش آموزان را پاسخ بگوییم به نظر من عمده مسائل پرورشی را توانسته ایم حل کنیم.

وی اظهار کرد: بدلیل شیوه های متعدد جنگ نرم معاونت پرورشی رسالت بالایی دارد و باید روشها و شیوهای خود را همواره به روز کند.