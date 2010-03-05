غلامحسین پیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تا این لحظه تصمیمی برای جدایی از تیم امید نگرفته است و همچنان در خدمت این تیم خواهد بود، تصریح کرد: قرارداد من با فدراسیون فوتبال پایان اسفندماه به اتمام می رسد و قصد دارم همکاری‌ام را با فدراسیون فوتبال همچنان ادامه دهم.

پیروانی اظهار داشت: در طول یکسال گذشته فدراسیون فوتبال درحد توان از تیم امید حمایت کرد که با این حمایت‌ها توانستیم 14 مرحله اردوی مقطعی را برای این تیم برگزار کنیم هرچند از نظر برگزاری دیدارهای تدارکاتی فاصله زیادی با برنامه‌های مورد نظر خود داریم.

وی با بیان اینکه "در صورتیکه فدراسیون فوتبال می خواهد تیم امید در بازیهای آسیایی موفق شود باید شرایط دیدارهای تدارکاتی بهتری را برای این تیم فراهم کند"، اظهار داشت: تیم امید برای ساخته شدن نیاز به حریفان تدارکاتی قوی و حضور در میادین بین المللی دارد تا بار تجربی و فنی بازیکنان فعلی تیم امید افزایش یابد که تیم امید تاکنون از این نظر با کمبودهای بسیاری روبرو بوده است و مسئولان فدراسیون از این نظر باید توجه بیشتری را به تیم امید معطوف کنند.

پیروانی در خصوص اضافه شدن مدیرفنی به کادر مربیان این تیم اظهار داشت: هرگز اعتقادی به مدیر فنی نداشته‌ام و هرگز زیر بار چنین مسئولیتی در تیم امید نخواهم رفت.

وی با تاکید بر اینکه ادامه همکاری با تیم امید به مذاکره صریح و شفاف با مسئولان فدراسیون فوتبال بستگی دارد و قصد دارم تمام مشکلات یکسال گذشته تیم امید را در نشست‌های رودررو مطرح کنم، اظهار داشت: فدراسیون فوتبال تاکنون در حد توانش از تیم امید حمایت کرده اما این حمایت‌ها تاکنون کافی نبوده و باید شرایط اردویی و دیدارهای تدارکاتی بهتری برای این تیم فراهم شود.

سرمربی تیم امید موفقیت در بازیهای آسیایی را منوط به اجرای برنامه‌های کادر فنی در 9 ماه باقی مانده تا این بازیها عنوان کرد و گفت: بازیهای آسیایی چین مسابقات حساسی برای تیم امید محسوب می شود چرا که موفقیت در این بازیها می تواند راه صعود این تیم به المپیک لندن را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره خبر همکاری‌اش با تیم مقاومت سپاسی یادآور شد: در این زمینه مذاکراتی بین مسئولان باشگاه مقاومت و مهدی تاج رئیس کمیته تیم‌های ملی انجام شد که گویا آقای تاج با همکاری بنده با تیم مقاومت مخالفت کردند و از همین رو هرگونه همکاری‌ام با این تیم منتفی است و برای آقای احمدزاده در مسابقات لیگ برتر آرزوی موفقیت می کنم.