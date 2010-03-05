به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کتابک، شورای انجمن والدین شهر گوسلار Goslar آلمان مبتکر اجرای این طرح است و آن را از یک پروژه کانادایی الهام گرفته و در ایالت "نیدرساکسن" Niedersachsen اجرا می‌کند.

در این طرح، دانش آموزان دوره ابتدایی دوست کتابخوانی برای کودکان مهدکودک می‌شوند و به طور منظم برای آنها کتاب می‌خوانند. همه دبستانها (از کلاس سوم به بالا)، مهد کودکها و مراکز پیش دبستانی در این ایالت با طرح همکاری می‌کنند.

طرح به این ترتیب اجرا می شود که هر دانش‌آموز باید برای یک کودک پیش دبستانی کتاب بخواند. دانش آموزان برای هر جلسه کتابخوانی به یک ساعت درسی ویژه، برای آماده شدن و گزینش کتاب، دریافت راهنمایی های لازم برای فن بلندخوانی، تبادل تجربه ها و ... نیاز دارند.

هر هفته کودکان به شکل گروهی به مدرسه و یا مهد کودکی سر می‌زنند. کودکان دبستانی و کودکان پیش از دبستان، گروههای کتابخوانی تشکیل می‌دهند و بین ۲۰ تا ۲۵ دقیقه با هم کتاب می خوانند. پس از آن نزدیک به ۳۰ دقیقه هم نقاشی و بازی می‌کنند و برنامه پایان می‌پذیرد.

تنها ابزار مورد نیاز برای اجرای این طرح نیز یک صندوقچه پر از کتاب است. در طول سال تحصیلی دانش آموزان دوره دبستان دست کم هفته‌ای یک بار در مراکز آموزشی، کتابخانه‌های مدرسه‌ها و یا در مهدکودکها برای کودکان کوچکتر کتاب می‌خوانند.

با اجرای این طرح همکاری بین مدرسه و مهد کودک بهبود می‌یابد. دانش آموزان مهارت خواندن را تمرین می‌کنند، مهارتهای گفتاری و اجتماعی خود را بهبود می‌بخشند و خودباوری بیشتری پیدا می‌کنند، چراکه آنها در مقایسه با کودکان پیش‌دبستانی بزرگتر هستند.

کودکان مهد کودک نیز با محیط مدرسه آشنا می شوند و ترس کمتری از مدرسه رفتن پیدا و پیش از آغاز مدرسه، لذت خواندن را کشف می‌کنند.