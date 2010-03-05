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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۷

"چالشهای تولید علم" منتشر شد

پژوهشنامه "چالشهای تولید علم" با گردآوری رضا صالحی امیری از سوی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سیاستهای طراحی شده در سند چشم‌انداز ایران 1404 ، گسترش رویه تحقیق و پژوهش، انجام پژوهش‌های گسترده، حرکت در مرزهای دانش و تولید انبوه علم مورد توجه است.

برخورداری از روش‌ها، نظریه‌ها و اندیشه‌های جدید، کلید حل مشکلات و حرکت سریع به سمت رفع تهدیدات و استفاده از فرصتهاست و از آنجا که رقبا و حریفان و سایر ممالک نیز به این مهم توجه کرده‌اند ضرورت توجه به تولید علم و این زمینه‌های تحقق استراتژیک دانایی محور به شدت احساس می‌شود.

بررسی چالشهای فیمابین نهادهای علمی با نهاد سیاست و اقتصاد اثر ثریا معمار، آسیب شناسی تولید علم در ایران از حمید شفیع زاده، بسترسازی فرهنگی و تولید علم از علی رضا قاسمی‌زاد از جمله مقالاتی هستند که در این پژهشنامه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

نقش دانشگاه در فرآیند تولید علم اثر رقیه وحدت و محمد آژیر و بررسی جایگاه تولید علم در توسعه از مهتاب سلیمی از دیگر مقالات به چاپ رسیده در این پژوهشنامه هستند .

کد مطلب 1045714

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