"چالشهای تولید علم" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سیاستهای طراحی شده در سند چشم‌انداز ایران 1404 ، گسترش رویه تحقیق و پژوهش، انجام پژوهش‌های گسترده، حرکت در مرزهای دانش و تولید انبوه علم مورد توجه است.

برخورداری از روش‌ها، نظریه‌ها و اندیشه‌های جدید، کلید حل مشکلات و حرکت سریع به سمت رفع تهدیدات و استفاده از فرصتهاست و از آنجا که رقبا و حریفان و سایر ممالک نیز به این مهم توجه کرده‌اند ضرورت توجه به تولید علم و این زمینه‌های تحقق استراتژیک دانایی محور به شدت احساس می‌شود.

بررسی چالشهای فیمابین نهادهای علمی با نهاد سیاست و اقتصاد اثر ثریا معمار، آسیب شناسی تولید علم در ایران از حمید شفیع زاده، بسترسازی فرهنگی و تولید علم از علی رضا قاسمی‌زاد از جمله مقالاتی هستند که در این پژهشنامه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

نقش دانشگاه در فرآیند تولید علم اثر رقیه وحدت و محمد آژیر و بررسی جایگاه تولید علم در توسعه از مهتاب سلیمی از دیگر مقالات به چاپ رسیده در این پژوهشنامه هستند .